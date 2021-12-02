لو حامل أثناء كورونا.. 5 نصائح للحفاظ على صحتك الجسدية والنفسية

كتبت مروة هريدى

أثرت جائحة كورونا على كل حياة بشرية طبيعية وعلى طريقة العيش حول العالم، ونتيجة لذلك، لكن بشكل خاص تأثرت صحة النساء الحوامل، من خلال الالتزام بتنفيذ العزل، والحجر الصحي، والتباعد الجسدي والكشف المبكر عن الفيروسات وخطوات أخرى على مستوى العالم لإبطاء انتشار الفيروس، فيما يلي بعض النصائح للحفاظ على الصحة العقلية والعقلانية، وفقا لتقرير لموقع "only my health".

كن صادقا مع نفسك

من المهم أن تقبل حقيقة أن الحمل قد يكون صعبا وأن رعاية الطفل أثناء الأزمة قد تكون صعبة، من المهم أن تكونى مستعدة أكثر من أن يكون لديك خطة موجودة مسبقا لأنه يجب مراعاة احتياجات الأم والرضيع.

العلاج مع الاكتئاب