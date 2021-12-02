اليوم السابع
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لو حامل أثناء كورونا.. 5 نصائح للحفاظ على صحتك الجسدية والنفسية

الخميس، 02 ديسمبر 2021 11:00 م
لو حامل أثناء كورونا.. 5 نصائح للحفاظ على صحتك الجسدية والنفسية تاثير كورونا للحامل
كتبت مروة هريدى

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أثرت جائحة كورونا على كل حياة بشرية طبيعية وعلى طريقة العيش حول العالم، ونتيجة لذلك، لكن بشكل خاص تأثرت صحة النساء الحوامل، من خلال الالتزام بتنفيذ العزل، والحجر الصحي، والتباعد الجسدي والكشف المبكر عن الفيروسات وخطوات أخرى على مستوى العالم لإبطاء انتشار الفيروس، فيما يلي بعض النصائح للحفاظ على الصحة العقلية والعقلانية، وفقا لتقرير لموقع "only my health".

كن صادقا مع نفسك

 
 من المهم أن تقبل حقيقة أن الحمل قد يكون صعبا وأن رعاية الطفل أثناء الأزمة قد تكون صعبة، من المهم أن تكونى مستعدة أكثر من أن يكون لديك خطة موجودة مسبقا لأنه يجب مراعاة احتياجات الأم والرضيع.
 

العلاج مع الاكتئاب

 
يجب أن تدرك النساء الحوامل جيدًا الحاجة إلى الحفاظ على الصحة العقلية وأهميتها خلال فترة الإغلاق، وكيفية التعرف على علامات الاكتئاب ، وكيفية طلب المساعدة قبل أن يصبحن أمهات، هناك العديد من المواقع والمدونات الإلكترونية التي تقدم معلومات موثوقة عن الصحة العقلية أثناء الحمل.
 
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حافظى على سلامتك الجسدية والعاطفية

 
النظافة الشخصية ، مثل غسل اليدين بالماء والصابون في كثير من الأحيان ، ونظافة الجهاز التنفسي ، مثل السعال في مرفقك أو في منديل والتخلص منه بشكل صحيح ، والنظافة في المنزل ، والحفاظ على جدول نوم يومي ، واستهلاك نظام غذائي آمن ومتوازن، هو كل الموصى به.
 

اجعلى اليقظة عادة

 
من الطبيعي أن يشعر الزوجان بالقلق بشأن إنجاب طفل أثناء فيروس كورونا، مما يزيد من توترهما وارتباكهما، ركزى على اللحظة الحالية بدلاً من الأمس أو الغد قومى ببناء استراتيجيات حل المشكلات الخاصة بك حول العوامل التي يمكنك إدارتها الآن بدلاً من تلك التي لا يمكنك إدارتها.
 
اجعل اليقظة عادة
اجعل اليقظة عادة
 

حافظى على صحتك الاجتماعية والعاطفية والعقلية

 
خلال جائحة COVID-19 ، يمكن أن تعاني النساء الحوامل من زيادة التوتر أو القلق أو الاكتئاب. وإذا عزلن أنفسهن، فلا يتعين عليهن مواجهة هذه القضايا بمفردهن. يجب على النساء الحوامل التركيز على جوانب الحمل التي يمكنهن مراقبتها ، مثل الرعاية الذاتية والمسافة الجسدية. سيساعدك البقاء على اتصال بالطبيب على أساس منتظم أيضًا في تخفيف المخاوف بشأن صحتك والولادة.
 

 


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