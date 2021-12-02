"طلاب من أجل مصر" تحصد مقاعد اتحاد جامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أقيم اليوم الخميس، انتخابات إختيار رئيس اتحاد طلاب جامعة المنوفية ونائب رئيس الاتحاد وإنتخابات إختيار أمناء وأمناء مساعدي اللجان العليا لإتحاد طلاب الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب واشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنوفية برئاسة الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات عن فوز أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بمقاعد إتحادات الطلبة في كليات الجامعة.

وشهدت النتائج فوز الطالب أحمد محمد أبو عيله بالفرقة الرابعة لكلية الإقتصاد المنزلي، بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، بالتزكية بجانب فوز الطالب أسامه طارق زنباع من كلية الزراعة بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية .

كما أجريت انتخابات أمناء وأمناء مساعدي لجان اتحاد طلاب الجامعة . حيث فازت الطالب محمد عربي مدين عبد العزيز من كلية التربية بمنصب أمين لجنة الاسر والطالبة دينا عاطف اسماعيل عامر من كلية الطب البيطري بمنصب أمين مساعد اللجنة.

وفاز الطالب فتحي محمد سلطان من كلية التمريض بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية، والطالب كريم محمد نبيه من كلية العلوم الصحية أمين مساعد اللجنة. وفاز الطالب محمود جمال اللاهوني من كلية التجارة بمنصب أمين لجنة الجوالة، والطالب محمد انور محمد من كلية العلوم بمنصب أمين مساعد اللجنة. وفي اللجنة الثقافية فاز الطالب أحمد سيف سالم من كلية التربية النوعية بمنصب أمين اللجنة والطالب عمرو مصطفى عبد اللطيف، من كلية العلوم أمين مساعد .

وفي اللجنة العلمية فازت الطالبة داليا أحمد شوالي من كلية الطب البيطري بمنصب أمين اللجنة وايمان عباس عبد الستار ابو حسين من كلية الطفولة المبكرة بمنصب أمين مساعد اللجنة .

وفاز الطالب عبد الرحمن سمير ابراهيم من كلية الإعلام بمنصب أمين اللجنة الرياضية، والطالب حسام محمد سيد من كلية الآداب بمنصب أمين مساعد اللجنة . وفي اللجنة الفنية فاز الطالب مصطفى مختار صبيح من كلية الحقوق ، بمنصب الأمين والطالبة سالي أمجد شوقي صالح من كلية الإعلام بمنصب أمين مساعد للجنة .

وتكونت اللجنة العليا للانتخابات من الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور جمعة حسين كلية التربية النوعية والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب والدكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق والطالبة هاجر عمرو دياب من كلية الطب والطالب أحمد جمال عبد القادر خلف الله من كلية الحاسبات والمعلومات .

كما أشرف على لجان الانتخابات كلا من الدكتور أشرف الخولي والدكتور أحمد غربية والدكتورة هبة الغتمي والدكتور اسلام فيض الله والدكتور ياسر رماح والدكتور عبد الحميد عامر وأمل الصاوي مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية برعاية الشباب .