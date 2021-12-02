اليوم السابع
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الخميس، 02 ديسمبر 2021 05:24 م
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جولة داخل سوق الخضار والفاكهة بقنا.. تعرف على أرخص الأنواع.. لايف وصور

الخميس، 02 ديسمبر 2021 05:11 م
جولة داخل سوق الخضار والفاكهة بقنا.. تعرف على أرخص الأنواع.. لايف وصور سوق الخضار بقنا
قنا- صابر سعيد

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشر من داخل سوق الخضار بقنا لعرض أنواع وأسعار الخضروات المتواجدة بالسوق. 

وقال محمد علي بائع خضراوات، إن أسعار الخضروات منذ بدء الموسم الشتوي في متناول الجميع وذلك لكثرة العرض ومنها الطماطم التي تراجعت أسعارها منذ أسابيع. 
 
وأوضح على، أن سعر كيلو الطماطم وصل لـ 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس كيلو ونصف بـ 10 جنيهات، والباذنجان كيلو ونصف بـ10 جنيهات. 
 
وأسفر محمد علي، إلى أن الكوسة بلغ سعرها 10 جنيهات للكيلو ونصف، والفلفل كيلو ونصف بـ جنيهات، والكرنب بـ 10 جنيهات والليمون بـ10 جنيهات. 
 
سوق الخضار بقنا (1)
 

سوق الخضار بقنا (2)
 

 


اسعار الخضراوات

سوق قنا

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سوق الخضار بقنا

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