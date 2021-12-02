اليوم السابع
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الخميس، 02 ديسمبر 2021 05:24 م
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الطماطم بـ2 جنيه والبطاطس بـ4.5.. تعرف على أسعار أكبر سوق جملة بالشرقية.. فيديو

الخميس، 02 ديسمبر 2021 04:26 م
الطماطم بـ2 جنيه والبطاطس بـ4.5.. تعرف على أسعار أكبر سوق جملة بالشرقية.. فيديو عبد العزيز الجندى أكبر تاجر خضروات وفواكه
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من أكبر سوق خضار وفواكه بالشرقية لمعرفة أسعار الخضار والفواكه، حيث قال عبد العزيز الجندى أحد التجار بسوق أبو شرة بمدينة أبو كبير بالشرقية، أن الأسعار اليوم بدأت فى الهبوط.

 

وأضاف أن "سعر كيلو الطماطم اليوم جملة وصل 2 جنيه، وسعر البطاطس وصل 4.5 جنيه جملة أيضا، والخيار بـ5 جنيه، والبصل بـ3 جنيه والفراولة بـ11 جنيه والبرتقال أبو صرة بـ4.5 واليوسفى بـ3 جنيه والكلمنتينا بـ3.5 جنيه والموز المغربي بـ7 جنيه كل هذه الأسعار داخل سوق الجملة.

 

وأضاف أكبر تاجر بأكبر سوق جملة بالشرقية، أن الأسعار بدأت بالفعل فى الهبوط".


هبوط أسعار الخضار والفواكه

اخبار المحافظات

اخبار محافظة الشرقية

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