السيرة الذاتية للدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارا بتعيين الدكتور أيمن محمود عثمان ابوزيد رئيسا لجامعة اسوان حتى بلوغ السن القانونية.

وأعلن في وقت سابق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار الدكتور أيمن عثمان قائمًا بأعمال رئيس جامعة أسوان، حتى يتم اختيار رئيس الجامعة.

وتوجه عثمان، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور خالد عبد الغفار لتجديد الثقة بتعيينه رئيس جامعة أسوان.

تولى الدكتور أيمن عثمان قيادة الجامعة بموجب القرار الوزراي والصادر بتاريخ 28/3/2021 منصب القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وسبق وأن أصدر القرار الجمهوري رقم 1955لسنة 2017 بتعيين الدكتور أيمن محمود عثمان أبوزيد، نائبا لرئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، لمدة 4 سنوات.

وشغل عثمان العديد من المناصب الإدارية والقيادية بجامعة أسوان، بدءًا من رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، ثم وكيلا بالكلية للدراسات العليا والبحوث وصولا الي عمادة كلية الهندسة لفترتين متتاليتين من عام 2011 حتى 2017، ونائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ ثم قائما بأعمال رئيس جامعة أسوان ثم رئيسا لجامعة اسوان حتي بلوغه سن التقاعد.

حصدت جامعة اسوان خلال توليه مسؤلية الجامعة خلال الفترة الانتقالية علي المركز 95 عالميا في تصنيف التايمز البريطانية للتنمية المستدامة.

كما وقع الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة اتفاق تنفيذي بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية قد نظمت جامعة اسوان قافلة طبية لدولة تنزانيا في يوليو 2021 كما دشنت جامعة اسوان مؤخرا قاعة المؤتمرات باسم المشير محمد حسين طنطاوي اتخد عثمان خلال الفترة الانتقالية العديد من القرارات الداعمة للعملية التعليمية بجامعة اسوان والمشاركة الايجابية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.