إعلان نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادى.. عبد الله رئيسا وجمال نائبا

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن فوز الطالب عبد الله سيد أحمد جاد بكلية الصيدلة بقنا رئيساً لاتحاد طلاب جامعة جنوب الوادى للعام الجامعي 2021/2022، وفوز الطالب جمال عبد الرحيم محمد عوض بكلية التربية الرياضية، نائباً لرئيس اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادى



وهنأ الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد والفائزين من مختلف اللجان، مؤكدا أن هناك قواعد يجب اتباعها فى الانتخابات وغيرها.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الطالب أغلى ما تملك الجامعة، وهذا هو المبدأ التي تعمل به إدارة الجامعة وقيادتها، كما أن العملية الانتخابية الهدف منها تدريب الطلاب على المشاركة فى الحياة السياسية فقط، حيث إنه لا انتماءات داخل الجامعة والانتماء الوحيد يجب أن يكون للوطن أولاً وللجامعة ثانياً.



وأسفرت الانتخابات عن فوز الطالبة مريم يوسف واصف بكلية الآثار، أميناً للجنة الثقافية، والطالبة الزهراء عبد اللاه عباس، أميناً مساعداً، والطالب عبد الشافي عبد الرحيم، بكلية التربية، أميناً للجنة العلمية والتكنولوجيا، والطالبة خلود رفعت عبد القادر، بكلية الهندسة، أميناً مساعداً، والطالب عمر ابراهيم احمد، بكلية الزراعة، أميناً للجنة الفنية، والطالب الحسين عبد الناصر، أمين بكلية التمريض، أميناً مساعداً، والطالب محمود فوزى مرسى، بكلية العلاج الطبيعي أميناً للجنة الرياضية، والطالبة رحمة ابو بكر حسين بكلية التجارة، أمينا مساعد.



وفاز الطالب هشام حمادة عربي بكلية التربية النوعية، أمينا للجنة الاجتماعية والرحلات، والطالب مينا صفوت يوسف، أمينا مساعدا، والطالبة رحاب عويس فادى، بكلية العلوم أمينا للجنة الأسر، والطالبة هاجر رمضان متولى، أمينا مساعدا، والطالب محمد حمدى محمد، بكلية الآداب أمينا للجنة الجوالة، والخدمة العامة، والطالب بولا حبشي مقار، بكلية التربية بالغردقة أمينا مساعدا.

