7 معلومات عن خطة "قطاع الأعمال" لتصنيع الخامات الدوائية بخبرة هندية

كتب عبد الحليم سالم

تركز الحكومة على توطين الصناعة وتعميقها، ولا سيما فى مجال تصنيع خامات الادوية، والتى يتم استيرادها من الخارج فيما يتم انتاج البعض منها فى إحدى شركات القابضة للأدوية وذلك لهدف دخول عالم التصدير فى مجال الدواء وتوفير الخامات للسوق المحلى وتنشيط القابضة للأدوية.



تعرف على التفاصيل فى 7 معلومات:

1 – تم توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للأدوية وشركة مصرية وأخرى هندية، لتصنيع المكونات الصيدلانية والخامات الدوائية فى مصر.

2 - يهدف المشروع إلى توطين صناعة المواد الدوائية الفعالة وتطوير القدرات القومية لإنتاج هذه المواد محليا فى مصر من خلال شركة مشتركة بين الأطراف الثلاثة، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الجدوى.

3 - يشمل المشروع إنتاج مجموعة من المواد الفعالة للمضادات الحيوية لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط، وتطبيق معايير التصنيع الجيد GMP، والتوسع فى زيادة إنتاج المواد الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية.

4 - ستقدم الشركة الهندية الخبرة الفنية فيما يتعلق بتصنيع الخامات الدوائية المطلوبة محليًا، بالإضافة إلى خدمات التسويق والبيع، حيث يستهدف المشروع تلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.

5 – تعد الشركة الهندية من الشركات الرائدة فى الهند لصناعة المواد الدوائية الفعالة والمنتجات الوسيطة.

6 – تعتبر الشركة المصرية رائدة فى مجال الأدوية فى مصر ولديها القدرة والخبرة فى تشغيل وتمويل مثل هذه المشروعات.

7 - وقع مذكرة التفاهم الدكتور أشرف الخولى الرئيس التنفيذى العضو للقابضة للأدوية، مع الشركتين بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.