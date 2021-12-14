اليوم السابع
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توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للأدوية وشركتين هندية ومصرية لتصنيع الخامات الدوائية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:39 م
توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للأدوية وشركتين هندية ومصرية لتصنيع الخامات الدوائية وزارة قطاع الأعمال
كتب عبد الحليم سالم

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تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الدواء فى مصر، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة فارماسيوتيكال إيجيبشيان اسوسيشن Pharmaceutical Egyptian Association  وشركة Syschem الهندية، وذلك بشأن مشروع تصنيع المكونات الصيدلانية والخامات الدوائية ألفعالة المقرر إنشاؤه فى مصر.

 
ويهدف المشروع إلى توطين صناعة المواد الدوائية ألفعالة وتطوير القدرات القومية لإنتاج هذه المواد محليا فى مصر من خلال شركة مشتركة بين الأطراف الثلاثة، وذلك بعد الآنتهاء من دراسة الجدوى المقرر إنجازها خلال شهرين.
 
ويشمل المشروع إنتاج مجموعة من المواد ألفعالة للمضادات الحيوية لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط، وتطبيق معايير التصنيع الجيد GMP، والتوسع فى زيادة إنتاج المواد ألفعالة بشركة النصر للكيمأويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية مثل (ميتفورمين- باراسيتامول- كولشيسين- استيل سالسيليك اسيد).
 
ووفقا لمذكرة التفاهم، تقدم الشركة الهندية الخبرة ألفنية فيما يتعلق بتصنيع الخامات الدوائية المطلوبة محليًا، بالإضافة إلى خدمات التسويق والبيع، حيث يستهدف المشروع تلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.
 
جدير بالذكر أن شركة  Syschem تعد من الشركات الرائدة فى الهند لصناعة المواد الدوائية ألفعالة والمنتجات الوسيطة، كما أن فارماسيوتيكال إيجيبشيان اسوسيشن شركة رائدة فى مجال الأدوية فى مصر ولديها القدرة والخبرة فى تشغيل وتمويل مثل هذه المشروعات.
 
 
وقع مذكرة التفاهم كلا من الدكتور أشرف الخولى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية، والدكتور هانى وليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فارماسيوتيكال إيجيبشيان اسوسيشن، ومن الجانب الهندى (وقع عن بُعد) R K Dhir العضو المنتدب  لشركةSyschem الهندية.

تصنيع الخامات الدوائية

قطاع الاعمال العام

القابضة للادوية

صناعة الدواء

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