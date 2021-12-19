26 ديسمبر.. الحكم في إشكال وقف تنفيذ حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

كتب أحمد عبد الهادى

قررت محكمة القضاء الاداري، اليوم الأحد حجز الإشكال المقام من كمال شعيب المحامى وكيل عن مصطفى عبد الخالق، يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعودة مرتضى منصور ومجلس أدارته لتولى رئاسة مجلس إدارة نادى الزمالك، للحكم بجلسة 26 ديسمبر الجاري.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ووقف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك.

وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذى تضمن فى مادته الأولى تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية.

وجاء منطوق الحكم بقبول دعوى مرتضى منصور وفى الموضوع بالغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس ادارة نادى الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها عودة مجلس ادارة النادى المنتخب لحين أنتهاء مدته القانونية وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.