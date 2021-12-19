22 فبراير الحكم على الفنان شادى خلف فى قضية اتهامه بالتحرش بـ7 فتيات

كتب: عبد الله محمود

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، جلسة محاكمة الفنان شادي خلف، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل، لجلسة 22 فبراير المقبل للحكم.

‫وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم تهمة هتك عرض 7فتيات، والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

ونشر بعض الفتيات على حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بتعرضهن للاعتداء من قبل الممثل الشاب شادي خلف، أثناء تلقيهن دورة وورشة عمل عن التمثيل التي نظمها إحدى الاستديو هات الشهيرة.