2 يناير.. الحكم في طعن العامري فاروق على إقصائه من منصب نائب رئيس الأهلي

كتب أحمد عبد الهادى

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى القضائية المقامة من العامرى فاروق، التى طالب فيها وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم، فيما تضمَّن من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية وما بترتيب عليه من آثار واعتباره كان لم يكن، للحكم بجلسة 2 يناير.

وفى الموضوع بإلغاء قرار المطعون ضدهم من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية، وما بترتيب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن.

المدعى يشرح دعواه

وقال العامرى إنه بتاريخ 2021/10/4 انعقد اجتماع مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية – بجلسته الثانية عشر المستمر «الاجتماع الثاني» وانتهى فيها بعدة قرارات ومن ضمنها دعوة الجمعية العمومية العادية للنادى للانعقاد يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 اجتماع أول ويوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر 2011 اجتماع آخر فى حاله عدم اكتمال النصاب القانونى للاجتماع الأول.

المجلس يقرر نشر الدعوة للجمعية

كما قرر المجلس نشر الدعوة يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021 وفتح باب تلقى الترشيح اعتباراً من يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 لمدة سبعة أيام متتالية وحتى يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2021 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ولمدة ثمانى ساعات يومياً فيما عدا اليوم الأخير فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساء وبتاريخ 15 /10/2021 تم نشر الدعوة بجريدتى الأهرام والأخبار.

وبتاريخ 32/11/2021، تم تحرير محضرى حصر وختم بطاقات حضور الجمعية العمومية العادية للنادى الأهلى للرياضة البدنية لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2025/2031، بمعرفة اللجنة المنتدبة من الجهة الإدارية، مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، للاجتماع الأول والاجتماع الثانى والمقرر انعقادها يومى الخميس والجمعة الموافقين 25 و2021/11/26.

وفوجئ الطاعن أن اسمه ليس من ضمن الفائزين بمنصب نائب رئيس النادي، ما حدا بإقامة هذا الطعن.