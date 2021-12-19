1882 فرقة لتطعيم 676 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الاستعداد التام للبدء فى تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى من المقرر انطلاقها اليوم الأحد 19 وحتى 22 من ديسمبر الجارى ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية الصحة لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للفرق الطبية لتحقيق المستهدف من الحملة وحفاظا على الصحة العامة للأطفال، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية مصر خالية من شلل الأطفال .

وأشار الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز (1882) فرقة ثابتة ومتحركة للمشاركة فى تنفيذ الحملة وتم تدريبهم لإنجاز المهام على الوجه الأمثل ، موضحا بأن إجمالي عدد المستهدفين بلغ 676 ألف و 882 طفل من عمر يوم وحتى خمس سنوات بنطاق المحافظة وسيتم العمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً والفرق الثابتة حتى الساعة الثامنة مساءً ، مؤكدا بأن التطعيم آمن وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم باستخدام الطعم النموي سابين أحادي التكافؤ ، لافتا أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين المقيمين والغير مصريين بالمحافظة ويتم التطعيم عن طريق الفرق المتنقلة من منزل لمنزل لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وطرق مكافحة العدوى حفاظا على الصحة العامة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالقطاع الصحي لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 ، مناشداً جموع المواطنين بالذهاب إلى الوحدات الصحية والتجاوب مع جميع الفرق الطبية لمساعدتهم في تنفيذ مهامهم وتحقيق المستهدف من الحملة .