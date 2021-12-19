اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

13.1 مليار جنيه استثمارات لقناة السويس العام الجارى و50% لتنفيذ المشروعات القومية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:04 ص
13.1 مليار جنيه استثمارات لقناة السويس العام الجارى و50% لتنفيذ المشروعات القومية قناة السويس
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/22 توجيه استثمارات قدرها 13.1 مليار جنيه لصالح هيئة قناة السويس لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة. 
 
وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) أن المشروعات القومية تستحوذ علي نحو 50% من جملة التكلفة. 
 
وتعد قناة السويس شریانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرا، حيث يعبر من خلالها نحو 10 % من إجمالى حركة التجارة العالمية، ما يناهز 25 % من إجمالى حركة البضائع عالميا، و 100 % من إجمالى تجارة الحاويات المنقولة بحرا بين آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى كونها من أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية، نظرا لموقعها الجغرافى المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة.
 
ونظرا لكون قناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، فإنها تحقق للسفن العابرة وفرا فى الوقت والمسافة، ومن ثم خفضا فى تكلفة التشغيل، ما يعطى القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الملاحية. 
 

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

الحكومة

قناة السويس

استثمارات

اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل الحساب الختامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. 250 مصنع وشركة بالمنطقة تصدر بـ 4 مليار جنيه سنويا وتوفر 100 ألف فرصة عمل.. الاستثمارات بلغت 18 مليار دولار.. و65 مصنع تحت الإنشاء بمليار و200 مليون دولار

السبت، 18 ديسمبر 2021 08:00 ص

مسؤول بالضرائب: إعفاء رسوم مرور قناة السويس من "القيمة المضافة" لأول مرة

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 10:00 م

"المعجزة": المصريون يستكملون بناء العاصمة الإدارية مثل قناة السويس والأهرامات

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 04:04 م

الفريق ربيع يستعرض مشروعات قناة السويس التنموية أمام وفد الكونجرس الأمريكى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:05 م

قناة السويس تقرر تطوير ورفع كفاءة نفق الشهيد أحمد حمدى 1

الخميس، 16 ديسمبر 2021 08:19 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة