اليوم السابع
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وكيل تعليم دمياط يتفقد مدرسة المستقبل الابتدائية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 03:19 م
وكيل تعليم دمياط يتفقد مدرسة المستقبل الابتدائية الدكتور خالد خلف قبيصى وكيل تعليم دمياط
دمياط معتز الشربينى

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تفقد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدرسة المستقبل الإبتدائية بإدارة دمياط الجديدة التعليمية، وتابع سير العملية التعليمية بفصول المدرسة مناقشا الطلاب علميا للوقوف على المستوى العلمي.

كما تابع وكيل الوزارة حجرات و معامل العلوم والحاسب الآلي وأثنى على انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة وحرص هيئة التدريس على التفاعل مع التلاميذ.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على الطلاب والمعلمين والعاملين.

 

 


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