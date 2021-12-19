وكالة الأنباء السودانية: مجموعة من مصابى الثورة تغادر السودان لتلقى العلاج فى مصر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

غادرت الدفعة الثالثة من السودانيين من مصابي ثورة ديسمبر السودانية إلى مصر مساء أمس لتلقي العلاج وذلك ضمن مبادرة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والذي تكفل بعلاجهم على نفقة القوات المسلحة، وفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا.

وأوضح الدكتور موفق أبو عبيدة أحد المصابين والذي تحدث بالانابة عنهم في مؤتمر صحفي عقد بمطار الخرطوم، أن مبادرة الجيش بشأن علاج المصابين خالصة لوجه الله ولا يريدون منها جزاءاً أو شكراً، مضيفاً أن الدليل على ذلك أن الجيش لم يطلب منهم كمصابين كتابة تنازلات ولا مسامحة في حقهم.

وقال موفق قبل مغادرتهم إلى القاهرة بأن البرهان" قال لنا بالعربي الفصيح اتعالجوا وتابعوا حقكم بالقانون، و كل من أجرم في حقكم وحق الشعب السوداني سوف يعاقب بالقانون".

وأضاف أبو عبيدة: "أريد أن أؤكد للثوار وللكتل الثورية وغيرها من الذين يتحدثون بأن المصابين الذين ذهبوا لمبادرة الجيش باعوا دم الشهداء أننا عاضين بالنواجز على حقهم وإذا ضاع حق الشهداء والمصابين ضاعت الثورة وضاع النضال"، وتابع مخاطبا الثوار "أريدكم جميعكم أن تضعوا انفسكم في مكان المصابين وهم يعانون لـمدة "3" أعوام خصوصًا أن ملف المصابين لايتحمل التلاعب و المحاصصة السياسية.

وأعرب موفق عن شكره للمؤسسة العسكرية ممثلة في قائدها العام ومبادرته لعلاجهم.