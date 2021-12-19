اليوم السابع
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وداع مختلف.. موكب شاحنات فى جنازة ملك "الآيس كريم" بلندن.. التفاصيل

الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:04 م
وداع مختلف.. موكب شاحنات فى جنازة ملك "الآيس كريم" بلندن.. التفاصيل موكب الشاحنات
ريهام عبد الله

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رصدت عدسات الكاميرات وداعا مختلفا لملك الآيس كريم ، حسن درويش، فى العاصمة البريطانية لندن، إذ ظهرت أسطول من الشاحنات، تسير وهى تعزف أنغامها الخاصة.

وانضم للموكب عدد كبير من الأصدقاء وعائلة الراحل، لتقديم احترامهم له فى وقت الجنازة، وفقا لتقرير نشرته سكاى نيوز عربية.

وحسن درويش المعروف باسم "ملك الآيس كريم"، يبيع المنتح منذ ما يقرب من 40 عاما، وذاع صيته بشكل كبير بين زبائنه وجيرانه وأصدقائه، إلا أن خسر معركه مع السرطان قبل أيام.

الشاحنات
الشاحنات

 

موكب الشاحنات
موكب الشاحنات

وانتشر الفيديو بشكل كبير، وكشف أحد المدونين والى يعمل والده كبائع للمثلجات، أن الموكب هو تقليد متعارف عليه بين بائعى الآيس كريم، عند وفاة أحدهم.

ومن جهة أخرى افتتحت سنغافورة متحف جديد للأيس كريم التابع لمتحف الأيس كريم الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، كأول منفذ دولي له، والذي حدد بعض الشروط لدخوله منها ضرورة إظهار شهادة تطعيم فيروس كورونا، أو اختبارات الفيروس السلبية لجميع الزوار.

ومن بين الشروط الأخري،على الزوار حجز موعداً مسبقًا لضمان تلبية متطلبات التباعد الاجتماعي في المتحف، الذي تبلغ مساحته 60 ألف قدم مربع، فيما قال مسئولو المتحف إنه يخطط للتوسع في المزيد من المواقع قريبًا، وأولها موقع أمريكي ثان في أوستن بولاية تكساس، وفقا لموقع "توداي اونلاين".

وقالت إحدي الزائرات إن المتحف كان بمثابة استراحة لطيفة من الوباء، متابعة :"إنه مكان جيد حقًا أن تكون فيه - إنه سعيد وأنت تنسى ما يحدث بالخارج عندما تكون هنا."

وتابعت "إنه يساعد أيضًا الجانب الإبداعي في عقلك ، ويساعدك على نسيان الأشياء. لذلك أعتقد بالتأكيد أنه مفيد ، ويسمح لك بأخذ قسط من الراحة من الأشياء التي تحدث في الخارج".

 


جنازة ملك الايس كريم

ملك الايس كريم

جنازة

لندن

بريطانيا

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