وداع مختلف.. موكب شاحنات فى جنازة ملك "الآيس كريم" بلندن.. التفاصيل

ريهام عبد الله

رصدت عدسات الكاميرات وداعا مختلفا لملك الآيس كريم ، حسن درويش، فى العاصمة البريطانية لندن، إذ ظهرت أسطول من الشاحنات، تسير وهى تعزف أنغامها الخاصة.

وانضم للموكب عدد كبير من الأصدقاء وعائلة الراحل، لتقديم احترامهم له فى وقت الجنازة، وفقا لتقرير نشرته سكاى نيوز عربية.

وحسن درويش المعروف باسم "ملك الآيس كريم"، يبيع المنتح منذ ما يقرب من 40 عاما، وذاع صيته بشكل كبير بين زبائنه وجيرانه وأصدقائه، إلا أن خسر معركه مع السرطان قبل أيام.



الشاحنات



موكب الشاحنات

وانتشر الفيديو بشكل كبير، وكشف أحد المدونين والى يعمل والده كبائع للمثلجات، أن الموكب هو تقليد متعارف عليه بين بائعى الآيس كريم، عند وفاة أحدهم.

ومن جهة أخرى افتتحت سنغافورة متحف جديد للأيس كريم التابع لمتحف الأيس كريم الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، كأول منفذ دولي له، والذي حدد بعض الشروط لدخوله منها ضرورة إظهار شهادة تطعيم فيروس كورونا، أو اختبارات الفيروس السلبية لجميع الزوار.