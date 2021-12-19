واشنطن بوست: أوميكرون قد يعيد تعريف التحصين الكامل ضد كورونا ليشمل الجرعة المعززة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن مسئولي الصحة فى الولايات المتحدة وحول العالم قد أشاروا فى الأيام الأخيرة إلى أن انتشار متغير أوميكرون قد يعيد تعريف التحصين الكامل ضد كوفيد 19، بحيث لا يقتصر على جرعتى اللقاح المعتادتين، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون، ولكن ليشمل أيضا الجرعة المعززة، حيث أدى انتشار المتحور الجديد إلى تغيير الطريق أمام العالم للتعافى من الوباء.

وأوضحت الصحيفة أن ارتفاع الإصابات فى مدن من بينها نيويورك وواشنطن، قد أشعل مخاوف بما إذا كان مفهوم التلقيح الكامل الحالي كافٍ للحماية من متغير أوميكرون.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حث الأمريكيين على مدار أسابيع على ضرورة الحصول على الجرعات المعززة، حيث حذر الخبراء من أن المتحور الجديد يمكن أن يتهرب من الاجسام المضادة التي توفرها الجرعات الأصلية للقاح. وأظهرت الدراسات الأولية أن الجرعات المعززة يمكن أن ترفع مستوى الأجسام المضادة بشكل يكفى ليجعل من الصعب على الفيروس أن يفرض سيطرته.

وقال خبير الأوبئة الأمريكى البارز أنتونى فاوتشى إن مراكز الوقاية من الامراض والسيطرة منفتحة إزاء تغيير تعريف التلقيح الكامل ليشمل الجرعات المعززة، مضيفا ان الأمر مطروحا على الطاولة، وإن كان قد قال إنه ليس متأكدا بموعد حدوث ذلك.

وتقول مراكز الوقاية من الامراض على موقعها الكترونى إنه الجميع يعتبر محصنا بالكامل حتى لو لم يحصل على جرعة معززة، لو مرت ستة أشهر على الأقل بعد الحصول على الجرعة الثانية من لقاحى فايزر او موديرنا، او الجرعة الأولى من لقاح جونسون.

وتقول واشنطن بوست إن تغيير التعريف يمكن أن يؤدى لإلى منع دخول الكثيرين إلى الأماكن التي تتطلب الحصول على اللقاح بالكامل فى الولايات المتحدة.