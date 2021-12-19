هيئة قناة السويس: القناة ربحت 6 مليارات دولار بزيادة 13% عن العام السابق

كتب أحمد عرفة

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن توقعاته لإيرادات وحركة الملاحة بقناة السويس خلال الستة أشهر الأولى من عام 2022، قائلا: "عام 2021 شهد رواجاً تجاري وقناة السويس ربحت 6 مليار دولار بزيادة 13% عما سبق".

وتوقع الفريق أسامة ربيع خلال برنامج كلمة أخيرة والمذاع على قناة on، أن يشهد عام 2022 رواجا تجاريا وإقبالاً على القناة خلال الـ6 شهور المقبلة "نتوقع نمو في إيرادات القناة 11% خلال الست شهور المقبلة".

وحول أخر مستجدات تطوير قناة السويس قال الفريق أسامة ربيع، "وعدت الرئيس عبد الفتاح السيسى ببذل أقصى جهد للانتهاء من تطوير قناة السويس ونعمل على عمل ازدواج في مجرى القناة لمسافة 10 كيلومترات بسبب زيادة عدد السفن وتوسعة في 30 كيلو متر آخرين، وهذا يحسن حركة الملاحة في الجزء الجنوبي بنسبة 28%"، مؤكدا أنه بالرغم من أعمال التوسعة والتطوير لكن لم نعطل حركة قناة السويس".

ولفت الفريق أسامة ربيع، إلى أن هناك منافسة بين ثلاثة شركات للدخول في مجال تموين السفن في المنطقة الاقتصادي وتقديم مجموعة من الخدمات للسفن، ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول تأثيرات متحور "أوميكرون " على حركة ملاحة القناة خلال الأشهر القادمة، قال " لدينا خبرة في أزمة كورونا واستطعنا تعويض ما خسرناه من الصين ونفذنا حزمة من الحوافز كان لها أثر جيد".