أخبار مصر.. الفريق أسامة ربيع: 6 مليارات دولار إيرادات قناة السويس خلال 2021

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها:



غلق كوبرى تحيا مصر لمدة ساعتين الخميس المقبل لأعمال الصيانة الدورية

أعلنت محافظة القاهرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه نظراً للقيام بأعمال الصيانة الدورية لكوبرى تحيا مصر الملجم على محور روض الفرج والتي تشمل تغيير فواصل الكوبرى فقد تقرر غلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائري والاتجاه القادم من الدائري إلى الكورنيش ومناطق شبرا غلقا كاملا لمدة ساعتين، اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021 وحتى الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر.



رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.



المرور ينشر سيارات الإغاثة بالطرق الرابطة بين المحافظات تحسبا لهطول الأمطار

نشرت إدارات المرور، سيارات إغاثة على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات لرصد آى حالات زحام مرورى تحسبا لهطول الأمطار، بناء على توقعات الأرصاد الجوية، كما خصتت إدارة المرور أرقام الإغاثة منها (01221110000) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة وكذلك رقم (136) للإدارة العامة لمرور القاهرة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية.



الصحة: 83.2% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية لـ 83.2 %، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 311637 حتى اليوم.



شيخ الأزهر ينتقد الدعوات الغربية لتقنين التحول الجنسى فى المجتمعات الشرقية

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الازهر الشريف، إنه على الرغم من أن الحضارة الشرقية والغربية لا يتشابهان وبينهما الكثير من الاختلافات في الأصول والقيم، إلا أن هذا لا يمنع تقاربهما وانفتاحهما للحوار والعيش معا، بشرط أن يأتي ذلك في إطار احترام الثقافة والقيم الشرقية، وتفهم طبيعة الاختلاف الذي سنه الله لتسيير أعمال هذا الكون.



الداخلية تضبط 2367 قضية تهرب ضريبى بقيمة 2.9 مليار جنيه خلال أسبوع

تمكنت الداخلية من ضبط 2367 قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (2٫938٫689٫234) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها،وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.



مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون "حقوق المسنين"

وافق مجلس الشيوخ نهائيا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على قانون حقوق المسنين بعد الموافقة فى مجموعة، وذلك بعد أن رفض المجلس مجموعة من المواد المستحدثة لعدد من النواب.



"الشيوخ" يقر غرامة تصل لــ20 ألف جنيه عقوبة التحايل للحصول على حقوق المسنين

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، لمناقشة مشروع قانون "حقوق المسنين" على المادة المنظمة لمن يحاول التحايل على الجهات المختصة للحصول على مزايا متعلقة بالمسنين.



وسائل إعلام ليبية: انفجار خزان الأوكسجين الطبي بمستشفى جالو المركزى

أكدت وسائل إعلام ليبية، الأحد، انفجار خزان الأوكسجين الطبي داخل مستشفى جالو المركزي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، فيما سمع دوي الانفجار في المنطقة، وأظهرت بعض المشاهد للمستشفى، دمارا مروعا في المبنى.



المؤبد لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان فى قضية "التخابر مع حماس"

قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطرة، بالسجن المؤبد لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس".



الفريق أسامة ربيع: 6 مليارات دولار إيرادات قناة السويس خلال 2021

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، وفدا قضائيا رفيع المستوى برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يرافقه مجموعة من قضاة وقاضيات مجلس الدولة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.



مركز القاهرة لتسوية النزاعات: مصر دولة داعمة ورائدة فى مجال حفظ السلام

قال السفير أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، إن مصر دولة داعمة للسلام ورائدة فى مجال حفظ السلام، مضيفا أن مصر تحتل المرتبة السابعة فى عمليات حفظ السلام وثالث أكبر مساهم بالخبراء العسكريين، وأن لها أدوار كثيرة ومكانة هامة على المستوى الدولى والإفريقى فى مجال السلام .



الأرصاد تناشد المواطنين عدم فتح النوافذ وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد اليوم وغدا، وتتعرض خلالها البلاد لأجواء شديدة البرودة وأمطار ورياح وأتربة وعواصف .



احذروا.. أجواء شديدة البرودة اليوم بسبب كتلة هوائية من أوروبا وثلوج بوسط سيناء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم وغدا أجواء شتوية شديدة البرودة على معظم أنحاء البلاد، حيث يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا بسبب سيطرة جبهة هوائية باردة قادمة من أوروبا.