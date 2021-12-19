اليوم السابع
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أكرم القصاص
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هجوم صاروخى على المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:18 ص
هجوم صاروخى على المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد العراق - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم الأحد أن هجوم بصاروخين استهدفا المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد و التي تضم السفارة الأمريكية فجر اليوم.


وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان أوردته قناة " الإخبارية العراقية"إن "المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت إلى قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا، حيث فجر الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام (الدفاعية)، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات"، مضيفة أن الهجوم تسبب بأضرار في سيارتين.


وأضاف البيان أن أحد "الصاروخين سقط قرب السفارة الأمريكية، فيما سقط الآخر قرب ساحة الاحتفالات الواقعة على بعد نحو 500 متر من السفارة"، في الهجوم الذي لم تتبناه أي جهة بعد"، مشيرا إلى أن "قوات الأمن باشرت بعملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق".


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