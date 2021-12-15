نقيب التمريض: وضع استراتيجية موحدة بالدول العربية لعرضها على اجتماع "الصحة العرب"

كتبت آية دعبس

انتهى قبل قليل، اجتماع اللجنة الاستشارية العربية للتمريض والقبالة، والذى عُقد بجامعة الدول العربية على مدار يومين، لمناقشة وضع استراتيجية موحدة للتمريض والقبالة بالدول العربية، حيث عُقد الاجتماع عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"، وبمشاركة 15 دولة عربية بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض ، عضو مجلس الشيوخ وممثل مصر في الاجتماع، إن الهدف من الاجتماع هو وضع خطة استراتيجية عربية موحدة للتمريض والقبالة "المولدات القانونيات" بكافة الدول العربية، وذلك لتطوير والنهوض بمهنة التمريض والقبالة بالدول العربية، وذلك تمهيداً لعرضه على اجتماع وزراء الصحة العرب المقبل والمقرر عقده يومى 15 و16 مارس المقبل.

وأوضحت أن الاجتماع شدد على أهمية حمايه الهوية الحكومة والقيادة للتمريض والقبالة العربية، والتدريب المستمر من خلال برامج التطوير المهنى لدى الممرضين والقابلات، وايجاد فرص إيفاد بين الدول العربية لتبادل الخبرات في مختلف التخصصات التمريضية، مشيرة إلى أن الاجتماع تناول مقترحات الدول العربية الأعضاء حول شعار الاحتفال باليوم العربى للتمريض القبالة لعام 2022، كما تم مناقشة إعداد مشروع استراتيجية عربية وخطة للنهوض بمهنتى التمريض والقبالة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وأفادت أنه تم وضع شروط جائزة أفضل عمل مميز في مجالى التمريض والقبالة في جامعة الدول العربية، وذلك وفقاً للمقترحات التى تم تقديمها من دول قطر والمغرب والعراق والكويت، موضحه أن جائزة أفضل عمل مميز سيتم منحها للأشخاص أو المجموعات التي قدمت أعمال متميزة بمعايير ضابطة في مجالات؛ البحث العلمي أو الاختراع والاكتشاف التمريضي أو الخدمات المتميزة للمجتمع أو لهيئة التمريض والقبالة، لافته إلى أنه سيتم منح الجائزة في شهر مارس كل عامين ميلاديين أثناء اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب.

وتابعت: أن الفائزين بالجائزة سيحصلوا على شهادة تقدير ولوحة تقديرية أو درع ومبلغ 75 ألف دولار أمريكي مقسمة بالتساوي بين الثلاث مجالات، وذلك من خلال مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، وكشفت عن أهم شروط التقدم للجائزة والتى تشمل؛ أن يكون المتقدم من مواطني الدول العربية ويعمل في مجال التمريض والقبالة بإحدى الدول العربية ويكون مسجل ومصرح له بمزاولة المهنة في بلده و بلد العمل العربي، وأن لا تقل مدة عمله في مجال التمريض عن خمس سنوات، وبشرط أن لا يكون قد صدر ضده أي أحكام تمس شرف مزاولة المهنة، وأن يكون العمل المقدم لنيل الجائزة أصيلاً ولم يسبق له الحصول على جائزة.

ومن جانبها تناولت الدكتورة نعيمه القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، خلال اجتماع اللجنة الاستشارية العربية للتمريض والقبالة ؛ دور المشاركة المجتمعية والاقتصادين وصناع القرار، وأليات التنسيق للنهوض بمهنة التمريض والقبالة بالدول العربية.

يذكر أنه شارك في الاجتماع؛ الوزير المفوض سعيد الحاضي مدير إدارة الصحة والمساعدات الانسانية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعه الدول العربية، والدكتورة فريبه درازي ممثل التمريض بالمكتب الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية سابقاً، وعاطف جريس ممثل منظمه الامم المتحدة للقبالة، والدكتورة نعيمه القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وممثلين من دول الأردن وقطر والمغرب.