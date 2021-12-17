افتتاح السوق الخيرى بـ"هندسة الإسكندرية " غدا السبت

الإسكندرية: أسماء على بدر

يفتتح الدكتور سعيد علم عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية السوق الخيرى لطلاب الكلية غدا السبت بساحة الكلية، ويتضمن العديد من المنتجات باسعار مخفضه للطلاب .

يذكر أن افتتح الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور السيد الصيفى، السوق الخيرى لطلاب الكلية وذلك بالتعاون مع رابطة خريجى كلية التجارة ويستمر حتى 6 ديسمبر المقبل.

ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات بجودة عالية بأسعار رمزية فى مستوى الجميع وذلك ضمن مساهمة الكلية فى التكافل الإجتماعى.

حضر الافتتاح الدكتور علاء الغرباوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور أيمن شتيوى ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أمنية ياقوت ، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور رحاب المرسي ، عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.