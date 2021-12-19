نائب محافظ قنا يشارك فى احتفال التربية والتعليم باليوم العالمى للغة العربية

قنا - صابر سعيد

شارك حازم عمر نائب محافظ قنا، في احتفال مديرية التربية والتعليم بقنا، باليوم العالمي للغة العربية، والذي يأتي يوم 18 ديسمبر من كل عام، بحضور الدكتور صبري خالد وكيل زارة التربية والتعليم بقنا، والشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وممثلي المجلس القومي للمرأة، ولفيف من القيادات المجتمعية والإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

وأثنى حازم عمر نائب محافظ قنا،على التنظيم والحفل وأهميته، معربا عن فخره باللغة العربية، مشيدا بقرار منظمة اليونسكو، بوضع اللغة العربية ضمن التراث غير المادي،موضحا أن فخرنا باللغة العربية بدء عندما اصطفاها الله من بين كل اللغات بأن تكون هي لغة القرآن الكريم، ولكونها دارا لحفظ الفكر والأبداع، موكدا أن الدولة تتحرك في كافة الاتجاهات، للحفاظ على اللغة، بما يخدم الصالح لأبنائنا وهوية ومستقبل الأجيال القادمة.

وأكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على أهمية الاحتفال بالأيام العالمية عامة، ويوم اللغة العربية، خاصة، قائلا: يجب علينا توعية أبنائنا وتعريفهم قدر وأهمية اللغة العربية بين اللغات، معلنا أن المديرية تنظم مسابقات ثقافية في الإذاعة المدرسية بالمدارس وورش عمل يقوم بها معلمو اللغة العربية، وكذلك مسرحيات وقصص قصيرة، وتشجع الطلبة على المشاركة والابتكار لإثراء ثقافتهم، وتعريفهم بأهمية اللغة العربية.

وبدأ الحفل بآيات من ذكر القرآن الكريم، تخللها أنشطة طلابية نظمتها الإدارات التعليمية بالمحافظة، المرتبطة بالشعر والأدب وفقرات التخاطب بالإشارة وعرض المعلومات التي تبين وتوضح مدى أهمية اللغة العربية.

يذكر إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" يوم 14 ديسمبر من الشهر الحالي ، عن إدراج اللغة العربية ضمن قائمة التراث غير المادي، ووصفت المنظمة الأممية أن اللغة العربية يتحدث بها 400 مليون نسمة حول العالم ، إذ وصفت المنظمة الخط العربي بأنه "تعبير عن التناسق والجمال".