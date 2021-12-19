اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى إطلاق نار على حفل بالمكسيك

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:02 ص
مقتل 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى إطلاق نار على حفل بالمكسيك شرطة المكسيك - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى أربعة أشخاص مصرعهم في شمال وسط المكسيك، بعد أن اقتحم مهاجمون مسلحون منزلاً كانت تقام فيه حفلة بمناسبة موسم الأعياد، وأطلقو النار على الحضور.

وذكرت صحيفة (مكسيكو نيوز ديلي) المكسيكية أن النيابة في ولاية جواناخواتو قالت إن رجلين آخرين أصيبا في إطلاق النار.

ولم ترد معلومات فورية عن دافع محتمل للهجوم.

يشار إلى أن عصابة خاليسكو للمخدرات تقاتل للسيطرة على الأراضي في جواناخواتو من العصابات المحلية. وتعتبر جواناخواتو ولاية زراعية وصناعية بها أكبر عدد من جرائم القتل في المكسيك.

 


المكسيك

اطلاق نار

حفل

شرطة المكسيك

جواناخواتو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إطلاق نار يتسبب بإعلاق موقع للبحرية الأمريكية فى إيطاليا

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:00 ص

شيكاغو تسجل 4 جرائم قتل و25 حادث إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 11:55 م

نيويورك بوست: مصرع شخص وإصابة 7 فى إطلاق نار على وقفة احتجاجية بتكساس

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 09:11 ص

وزارة الدفاع الأرمينية تعلن مقتل جندى في إطلاق نار على الحدود مع أذربيجان

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 04:36 م

مقتل 3 طلاب وإصابة 6 آخرين فى إطلاق نار بمدرسة ثانوية بالولايات المتحدة

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 10:52 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة