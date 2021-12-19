مقتل 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى إطلاق نار على حفل بالمكسيك

وذكرت صحيفة (مكسيكو نيوز ديلي) المكسيكية أن النيابة في ولاية جواناخواتو قالت إن رجلين آخرين أصيبا في إطلاق النار.

ولم ترد معلومات فورية عن دافع محتمل للهجوم.

يشار إلى أن عصابة خاليسكو للمخدرات تقاتل للسيطرة على الأراضي في جواناخواتو من العصابات المحلية. وتعتبر جواناخواتو ولاية زراعية وصناعية بها أكبر عدد من جرائم القتل في المكسيك.