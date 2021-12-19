مقتل 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى إطلاق نار على حفل بالمكسيك

لقى أربعة أشخاص مصرعهم في شمال وسط المكسيك، بعد أن اقتحم مهاجمون مسلحون منزلاً كانت تقام فيه حفلة بمناسبة موسم الأعياد، وأطلقو النار على الحضور.
وذكرت صحيفة (مكسيكو نيوز ديلي) المكسيكية أن النيابة في ولاية جواناخواتو قالت إن رجلين آخرين أصيبا في إطلاق النار.
ولم ترد معلومات فورية عن دافع محتمل للهجوم.
يشار إلى أن عصابة خاليسكو للمخدرات تقاتل للسيطرة على الأراضي في جواناخواتو من العصابات المحلية. وتعتبر جواناخواتو ولاية زراعية وصناعية بها أكبر عدد من جرائم القتل في المكسيك.
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