مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوي

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون إثر تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الواحات الصحراوى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.