مصرع شخص أسفل عجلات قطار أثناء عبور مزلقان الزهراء بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شخص مصرعه أسفل عجلات قطار كفر الشيح بيلا، وذلك أثناء عبور مزلقان الزهراء بمدينة كفر الشيخ، لتصادم القطار به مما تسبب فى وفاته.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور قسم أول كفر الشيخ، بمصرع رجل أربعيني، وذلك عقب إصطدام قطار كفر الشيح بيلا به أثناء عبوره مزلقان الزهراء بنطاق دائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ.

انتقل على الفور رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، ومعاونوه وعدد من القيادات الأمنية، لموقع الحادث وكذلك المستشفى، وتبين مصرع رجل يدعى " ذكر الله فهمى البهى المكاوي"، عمره 45 سنة، مقيم بكفر الشيخ، وتم نقله عن طريق سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

تحرى محضر بالواقعة إدارى قسم أول كفر الشيخ، واخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الواقعة، التى أمرت بإنتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاه، وكذلك التصريح بدفن الجثة بمعرفة أهليته عقب الإنتهاء من التشريح، بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.