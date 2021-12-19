مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم سيارة ملاكي، مع سيارة أخرى تابعة لشركة الكهرباء بطريق كفر الشيخ إسحاقة، وجرى نقلهم، عن طريق سيارة الإسعاف، إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، مع سيارة أخرى تابعة لشركة الكهرباء، بالقرب من قرية إسحاقة، التابعة لدائرة المركز، نتج عنه مصرع شاب، وإصابة إثنين آخرين جرى نقلهم، عن طريق سيارة الإسعاف، إلى مستشفى كفر الشيخ العام.



انتقل على الفورعقب ورود البلاغ إلى شرطة النجدة، عدد من القيادات الأمنية، كذلك دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بالعديد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لنقل المصابين إلي، نتيجة تصادم سيارة تابعة لشركة الكهرباء، مع سيارة ملاكي.

وتبين من التقرير الطبى إصابة إسلام السيد عبد الواحد، 21 سنة، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج بالمخ، وإصابة عيد عطية مصطفي، 56 سنة، مقيم بقرية محلة موسي، التابعة لمركز كفر الشيخ، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، ومصرع “محمد إبراهيم نجم”، 21 سنة، مقيم بالحامول، حيث إيداع الجثة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.