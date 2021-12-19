مشروعات جديدة فى خدمات التعمير ومد الطرق وشبكات الكهرباء بجنوب سيناء.. تعرف عليها

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تحققت على ارض جنوب سيناء عددا من الإنجازات فى قطاع التعمير والإنشاءات الخدمية فى مجال مد الطرق وشبكات الكهرباء .

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي أعمال الخطة الاستثمارية لجهاز التعمير على ارض جنوب سيناء بقيمة إجمالية 1.182.569 مليار جنيه.

واشار محافظ جنوب سيناء انها تضمنت أعمال الإسكان البدوي لعدد 450 منزل بدوى بقيمة 104.4 مليون جنيه، وأعمال الطرق: بطول 94.695 كم بقيمة 593.63 مليون جنيه، وأعمال الكهرباء: بقيمة 296.641 مليون جنيه.

كما تضمنت أعمال مشروع التنمية المتكاملة بقيمة 187.898 مليون جنيه، وأعمال تمويل وزارة الإسكان بقيمة إجمالية 213.067 مليون جنيه، وأعمال الإسكان الاجتماعي بقيمة 213.067 مليون جنيه، وأعمال خارج الخطة الاستثمارية للجهاز : بقيمة إجمالية 725.33 مليون جنيه.

كما اوضح محافظ جنوب سيناء ، ان إجمالي أعمال الطرق بجنوب سيناء التى تمت بقيمة 210.9 مليون جنيه، وإجمالي الأعمال المتنوعة تمويل المحافظة الآخري بقيمة 477.13 مليون جنيه، وإجمالي الأعمال للقري الاكثر احتياجً ا: التنمية المحلية بقيمة 37.3 مليون جنيه، وإجمالي الأعمال بقيمة إجمالية 2.120.966 مليار جنيه .

وقال انه فى قطاع الكهرباء تم توصيل التيار الكهربي لمحطات تحلية مياه البحر والخزانات الاستراتيجية للبترول، ومحطة الصرف الصحى ومستشفى أبورديس والوحدات السكنية بمشروع الاسكان الاجتماعي والتجمعات البدوية بمدن المحافظة بتكلفة إجمالية 204,36 مليون جنية، وربط سانت كاترين ووادي فيران بالشبكة القومية الموحدة بتكلفة 35 مليون جنيه، وإحلال وتجديد وعمل توسعات لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض لتحسين آداء الشبكة وتقليل الأعطال بتكلفة 35 مليون جنية ، وتحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بمدينة رأس سدر بتكلفة 1,607 مليون جنيها، ومشاريع الطاقة الشمسية بالمحافظة ضمن خطة الدولة لترشيد الطاقة الكهربائية، والتوسع فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بمدن شرم الشيخ و طور سيناء ودهب بتكلفة 106.8 مليون جنية منهم 5 مليون مشاركة مجتمعية.

كما اوضح محافظ جنوب سيناء، انه تم ربط سانت كاترين بالشبكة القومية الموحدة عن طريق نويبع بتكلفة 100 مليون جنيه، وتوصيل التيار الكهربى للتجمعات التنموية بتكلفة 100 مليون جنيه، وإجمالي التكلفة 583,767 مليون جنيه.