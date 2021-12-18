إنشاء 229 بحيرة صناعية للاستفادة من مياه السيول بجنوب سيناء بتكلفة 651 مليون جنيه

جنوب سيناء ـ محمد حسين

شهدت محافظة جنوب سيناء، إنشاء 44 سد و229 بحيرة صناعية للاستفادة من مياه السيول بمختلف مناطقها التى تتعرض سنويا للسيول، وحماية الطرق والمنشآت الحيوية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن أهم المشروعات التى تمت فى محافظة جنوب سيناء فى قطاع الموارد المائية والرى، إنشاء 44 سد، 16 حاجز توجيه، 229 بحيرة صناعية ، 15 خزانات ، 5 مشروعات طاقة شمسية بتكلفة إجمالية 436.477 مليون جنيه.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن هذه المشروعات تحمى المحافظة من أخطار السيول، التى تتعرض لها المحافظة، وتحولها من خطر للإستفادة منها، لافتا إلى أن أهم المناطق التى تمت فيها إنشاء السدود لحمايتها، هى مناطق المزينة وميناء نوبيع البحري فى منطقة نويبع، وطريق دهب نوبيع وخط الغاز، و طابا – شرم الشيخ بتكلفة إجمالية : 215 مليون جنيه، وهى مسارات وديان تشكل مجرى للسيول.

وتابع محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي تكلفة هذه المشروعات وصلت إلى 651.477 مليون جنيه.