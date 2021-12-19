مشروب الشيكولاتة الساخن والمكسرات أهم أطعمة تحمى قلبك وتقلل مضاعفات كورونا

كتبت أمل علام

يمكن لبعض الأطعمة الطبيعية أن تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتعزز صحة القلب.



حماية القلب

ووفقا لما ذكره موقع Woman World فقد كشفت أبحاث جامعة جونز هوبكنز أن الحفاظ على صحة قلبك يمكن أن يقلل من احتمالات حدوث مضاعفات كورونا بنسبة 80% فقط.

1. قضاء 10 دقائق فى التأمل من النافذة ..

تشير النتائج التي توصلت إليها الأبحاث، إلى أن قضاء 10 دقائق في التحديق من النافذة في الطيور التي ترفرف، مع الطقس الممتع، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 30%، وذلك وفقًا للمؤلف المشارك في الدراسة آندي جونز، فإن الجرعات اليومية الصغيرة من الطبيعة تقلل من إنتاج هرمون الكورتيزول الضار للقلب.

2. الشيكولاتة الساخنة..

قال باحثون في المجلة البريطانية للتغذية، إن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو تقاوم ارتفاع ضغط الدم وتقلل الكوليسترول وتحافظ على مرونة الشرايين، ووجدوا في دراستهم أن الأشخاص الذين تناولوا كوبين من مشروب الكاكاو عالي الفلافونويد يوميا قللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20% وخطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 31%.

وينصح الموقع، باستخدام مسحوق الكاكاو الطبيعي للحصول على أفضل الفوائد حيث تتم معالجة بعض الأصناف بالقلويات، مما يقلل من محتوى الفلافانول بنسبة 90%.

3. المتعة مع الأصدقاء..

يقول علماء سويديون، إن البقاء في المجتمع يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50% يعزز قضاء الوقت مع الأصدقاء نشاط الجهاز العصبي السمبثاوي للحفاظ على ضربات القلب بمعدل صحي، وفي الأخبار السارة لأيام الشتاء الصاخبة، يقول علماء "جامعة تافتس" إن الاتصال عبر المكالمات الهاتفية ومحادثات الفيديو مفيدة أيضا.

4. تناول المكسرات..

وفقًا لدراسة جديدة في جامعة جورجيا، فإن المكسرات التي تضيفها إلى وجبات العطلات، مثل الفطائر والحلوى، تساهم في حماية للقلب، ويقول الباحثون إن تناول 2.5 أوقية من المكسرات "حوالي حفنتين صغيرتين" يوميا يقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL مما يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30%، موضحين أن الدهون والألياف الصحية في المكسرات تمنع الكوليسترول من سد الشرايين.