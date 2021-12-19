اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة غداً لليوم الثاني على التوالي

الأحد، 19 ديسمبر 2021 07:51 م
محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة غداً لليوم الثاني على التوالي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة،لليوم الثاني على التوالي، غداً الاثنين، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون "بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.
 
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن تتعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطارًا غزيرة، وبناء عليه أصدر محافظ كفر الشيخ قرار بغلق المدارس لليوم الثاني على التواي، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ

 


كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

تعطيل الدراسة

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طقس

امطار

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