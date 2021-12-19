محافظ كفر الشيخ: كل جهات المحافظة مستعدة لمواجهة الطقس السيئ والأمطار

إبراهيم حسان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، تتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وقد تصاحبها أمطار رعدية، لذلك تم تعطيل الدراسة غدا بالمحافظة، والتنسيق مع أجهزة الكهرباء والمياه والمحليات للاستعداد للطقس المتقلب.

أضاف نور الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الجميع سيتشارك داخل المحافظة لمواجهة الطقس السيء، وإعادة الحياة لطبيعتها فى المحافظة بعد انتهاء موجة الأمطار.

وفى وقت سابق، وجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح إلى لمواطنين بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد اليوم وغدا، وتتعرض خلالها البلاد لأجواء شديدة البرودة وأمطار ورياح وأتربة وعواصف.

ومن النصائح الموجهة للمواطنين، غلق النوافذ جيدا، وعدم خروج مرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية، والقيادة بحذر على الطرق وخاصة السريعة، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط، وعدم الوقوف أسفل لوحات الإعلانات وقرب أعمدة وأكشاك الكهرباء.