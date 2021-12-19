اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: كل جهات المحافظة مستعدة لمواجهة الطقس السيئ والأمطار

الأحد، 19 ديسمبر 2021 07:58 م
محافظ كفر الشيخ: كل جهات المحافظة مستعدة لمواجهة الطقس السيئ والأمطار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، تتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وقد تصاحبها أمطار رعدية، لذلك تم تعطيل الدراسة غدا بالمحافظة، والتنسيق مع أجهزة الكهرباء والمياه والمحليات للاستعداد للطقس المتقلب.

 

أضاف نور الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الجميع سيتشارك داخل المحافظة لمواجهة الطقس السيء، وإعادة الحياة لطبيعتها فى المحافظة بعد انتهاء موجة الأمطار.

 

وفى وقت سابق، وجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح إلى لمواطنين بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد اليوم وغدا، وتتعرض خلالها البلاد لأجواء شديدة البرودة وأمطار ورياح وأتربة وعواصف.

 

ومن النصائح الموجهة للمواطنين، غلق النوافذ جيدا، وعدم خروج مرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية، والقيادة بحذر على الطرق وخاصة السريعة، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط، وعدم الوقوف أسفل لوحات الإعلانات وقرب أعمدة وأكشاك الكهرباء.


اللواء جمال نور الدين

محافظ كفر الشيخ

الامطار

الطقس السيء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طقس بارد وصقيع على مطروح وفرص سقوط أمطار.. لايف

الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:18 م

الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الليلة ومتوسطة على القاهرة الكبرى

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:52 م

نصائح مرورية لقيادة السيارات أثناء هطول الأمطار بـ"خدماتى"

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:19 م

منخفض جوى إعصارى يضرب الإسكندرية فى "نوة الفيضة الصغرى".. أمطار رعدية غزيرة والحرارة تصل 11 درجة.. شركة المياه تنشر سيارات التدخل السريع.. والمحافظة ترفع الطوارئ وتوجه إرشادات مهمة للمواطنين.. فيديو وصور

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:10 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة