اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:11 م
أكرم القصاص
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بسبب موجة الطقس السيئ.. تحذيرات مهمة من الأرصاد للمواطنين.. إنفوجراف

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:55 م
بسبب موجة الطقس السيئ.. تحذيرات مهمة من الأرصاد للمواطنين.. إنفوجراف طقس سيئ - صورة أرشيفية

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وجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح إلى لمواطنين بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد اليوم وغدا، وتتعرض خلالها البلاد لأجواء شديدة البرودة وأمطار ورياح وأتربة وعواصف.

1-غلق النوافذ جيدا.

2-عدم خروج مرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية

3-القيادة بحذر على الطرق وخاصة السريعة.

تحذيرات مهمة من الأرصاد للمواطنين
تحذيرات مهمة من الأرصاد للمواطنين

 

4- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

5- تجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.

6- عدم الوقوف أسفل لوحات الإعلانات وقرب أعمدة وأكشاك الكهرباء.


حالة الطقس

امطار رعدية

درجات الحرارة

حالة الطقس غدا

الارصاد الجوية

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