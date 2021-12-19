بسبب موجة الطقس السيئ.. تحذيرات مهمة من الأرصاد للمواطنين.. إنفوجراف

وجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح إلى لمواطنين بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد اليوم وغدا، وتتعرض خلالها البلاد لأجواء شديدة البرودة وأمطار ورياح وأتربة وعواصف.

1-غلق النوافذ جيدا.

2-عدم خروج مرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية

3-القيادة بحذر على الطرق وخاصة السريعة.



تحذيرات مهمة من الأرصاد للمواطنين

4- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

5- تجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.

6- عدم الوقوف أسفل لوحات الإعلانات وقرب أعمدة وأكشاك الكهرباء.