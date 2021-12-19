اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 04:28 م
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محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل داخل مركز تطعيم لقاح كورونا بمركز طب أسرة المناخ

الأحد، 19 ديسمبر 2021 03:28 م
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل داخل مركز تطعيم لقاح كورونا بمركز طب أسرة المناخ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مركز تطعيم لقاح كورونا داخل وحدة طب أسرة المناخ ، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المركز، رافقه الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد.

وتابع المحافظ الإجراءات المتبعة لتطعيم المواطنين داخل المركز، مؤكدًا على أهمية توفير سبل الراحة للمواطنين وسرعة الحصول على اللقاح.

وأشاد المحافظ بجهود الأطقم الطبية داخل المركز، مؤكدًا أن أطقم الفرق الطبية يواصلون العمل من أجل التيسير على المواطنين خلال حصولهم على لقاح كورونا، مناشدًا جموع المواطنين بسرعة تلقي التطعيم حرصًا على السلامة العامة.

 

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اللواء عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

مركز تطعيم لقاح كورونا

حى المناخ

الصحة ببورسعيد

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