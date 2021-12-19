محافظ الوادى الجديد يشهد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أطلق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد ، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمركز رعاية الأمومة والطفولة بمدينة الخارجة، والتي بدأت اعتباراً من اليوم وتستمر لمدة أربعة أيام، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وشدد المحافظ على دعم أنشطة الحملة وتسهيل مهمة فرق التطعيم ونشر الوعي لدى المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم،و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الوصول لكافة الأطفال المستهدفين بنطاق المحافظة.

ويبلغ عدد الأطفال المستهدفين بالحملة على مستوى المحافظة 37 ألف و 293 طفل في الفئة العمرية من عمر يوم وحتي 5 سنوات. وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم التطعيم من خلال الحملة القومية للأطفال فى جميع دور رياض الأطفال، كما توجد فرق ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومحطات المترو والأتوبيس والمواصلات والأسواق ومحطات القطارات. وتستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشراقية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وفى السياق، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة مجانية والطعم المستخدم هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين فى الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

وقال إن أنشطة وزارة الصحة في مواجهة مرض شلل الأطفال، تهدف إلى الحفاظ على تغطية الأطفال بالجرعات التطعيمية الواردة بجدول التطعيمات في مصر، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال بـ7 جرعات من الطعم الفموي «سابين» عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهراً، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.