محافظ المنيا يسلم عقودا جديدة لـ 59 حالة زراعية لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم تسليم عدد من عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، حتى الان بإجمالي 878 حالة زراعية، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية.

جاء ذلك خلال، تسليم المحافظ لـ 59 حالة لعدد من المزارعين، والشركات والمستثمرين، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.

وأكد المحافظ تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

كما وجه المحافظ، الشكر، للحضور على اهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، مما سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية لهم وللدولة، في إطار قانوني يحمى الجميع، ويحفظ حقوقهم، مؤكدا أن الدولة لن تتراجع عن حقوقها، والتصدي للمخالفين، وفقاً للقانون، كما استمع المحافظ لبعض المواطنين، واستجاب لعدد من طلباتهم واستفساراتهم.