إزالة 3 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

وجه الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء القرى والاحياء بالمتابعة المستمرة وإزالة المخالفة بالمهد وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.

وأضاف أن الوحدة المحلية شنت حملة مكبرة لازالة التعديات فى المهد بمجلس قروى طوخ الخيل التابع للمركز ، حيث تم تنفيذ إزالة 3 حالات تعدى بمساحة 210 متر ، بينهم حالتين بناء على أرض زراعية وردم أساسات بقرية طوة علي مساحة 160 م مربع ، والحالة الثالثة بناء مخالف بدون ترخيص داخل الكتلة السكنية بعزبة البكل علي مساحة 50 م مربع وتم اتخاذ الاجراءت القانونيه تجاه المخالفين.

كما كلف رئيس مركز ومدينة المنيا الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مدينة المنيا بالتوجه إلى قرية دماريس التابعة لقرية البرجاية لإيقاف أعمال مخالفة الرخصة المستخرجة حيث تم إيقاف الأعمال وإزالة المخالفة وعمل المحاضر اللازمة قانونا.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة وإزالة أي شكل من أشكال التعدى فى المهد وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.