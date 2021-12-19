محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

دشن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الطبي بمدينة بنها، بحضور الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، والتي بدأت فعاليتها اعتبارا من اليوم الأحد وعلي مدار أربعة أيام لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتي 5 سنوات، وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة الصحية للأطفال.

وأضاف المحافظ، أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة استعداد المديرية لبدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والمقرر إنطلاق فعالياتها علي مستوي المحافظة، بداية من اليوم وتستمر لمدة 4 أيام وذلك من خلال فرق طبيه مدربة وجاهزة، مؤكدا توافر المستلزمات اللازمة للحملة، وتوزيع الطعوم، ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة، والفرق المتحركة، واطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء علي شلل الأطفال نهائيا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 1100840 طفل وطفلة على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب 2503 فريق طبي للقيام بتنفيذ الحملة منهم 353 فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و 2149 فريق متحرك، من شقة إلى شقة ، مشاركا بها عدد 189 طبيب و163 مشرف على الإدارة الصحية و42 مشرف من قبل مديرية الصحة بالاضافة الى تواجد 626 مشرف فى المراكز والوحدات الصحية لافتا إلى أنه تم التشديد على جميع الفرق بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل.



تطعيم الأطفال



حملة تطعيم الأطفال