محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة غدًا الاثنين لسوء الأحوال الجوية

سيد الخلفاوى

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .