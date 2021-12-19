محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة غدًا الاثنين لسوء الأحوال الجوية

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .
محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة غدًا الاثنين لسوء الأحوال الجويةالأحد، 19 ديسمبر 2021 08:00 م
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