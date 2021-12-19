اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:14 م
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محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة غدًا الاثنين لسوء الأحوال الجوية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:00 م
محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة غدًا الاثنين لسوء الأحوال الجوية
سيد الخلفاوى

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قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

التربية والتعليم

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