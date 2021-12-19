محافظ القاهرة: توسعة طريق حسين كامل يسهم فى خلق شريان مرورى جديد

كتب ــ سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أعمال الإزالة الجارية لتعارضات توسعة طريق حسين كامل سليم بألماظة، وهو محور حيوى يربط بين شارع الثورة الذى يعد امتدادا لطريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر .

وأكد محافظ القاهرة، أن هذا المحور سيسهم فى خلق شريان مرورى حيوى يؤدى إلى سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة مشددًا على سرعة الانتهاء من الإزالات الجارية لتوسعة المحور بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة .

جدير بالذكر، أن قيمة تعويضات السكان بمسار توسعة شارع حسين كامل بألماظة بلغ 187 مليون جنيه، ويتم تعويض السكان بالقيمة السعرية للمنطقة وفقا لخبراء التقييم، وذلك لصرف التعويض العادل والمناسب، مع إمكانية الحصول على وحدة سكنية بديلة إذا رغب السكان.

وبلغت قيمة التعويض عن المتر السكنى 8 آلاف جنيه وللمتر التجارى 16 ألف جنيه، وذلك حسب ما حدده المقيم العقارى، كما يتم إعطاء وقت كافى للسكان للإخلاء عقب استلام التعويضات المالية، وأن إجمال الأسر 150 أسرة، و يتم توسعة الشارع كامتداد لطريق السويس، وخدمة مدخل منطقة مصر الجديدة للقادم من طريق السويس .