محافظ القاهرة يوجه بسرعة تطوير شارع أنور المفتى شرق مدينة نصر

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بشارع أنور المفتي بحي شرق مدينة نصر، وشدد خلال الجولة على سرعة رفع التراكمات الناتجة عن أعمال التطوير، مع الإسراع في تنفيذ الجدول الزمنى لتطوير الشارع والذى سيتم استخدامه كمحور يربط بين شوارع النصر والطيران وعباس العقاد.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير سوف تتيح زيادة عرض الشارع لـ 4 حارات بما يحقق السيولة المرورية في المنطقة كما تمت تسوية المناسيب فيه ورفع الإشغالات وإضافة بالوعات للأمطار كما سيتم تنفيذ أعمال إضاءة به وإعادة تخطيط اللاند سكيب الخاص بالزراعة والتشجير فيه.

وفى السياق شنت أجهزة حى شرق مدينة نصر برئاسة العميد أحمد أنور، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية وبصحبة شرطة المرافق والأجهزة المعاونة حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة بمنطقة سوق الحى العاشر تمهيدًا لبدء تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة.

وتم تنفيذ الحملة حرصًا على التصدي لكل أنواع المخالفات ورفع جميع الإشغالات بهدف إعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع الحي وإعلاء كلمة القانون، وإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة.