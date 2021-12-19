محافظ الشرقية يهدى مكوجى ديرب نجم مكواة بالبخار وصرف إعانة شهرية له.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المواطن م.م.ع البالغ من العمر 65 عاما والمقيم بمركز ومدينة ديرب نجم مكواة بخار مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك لتحسين عمله وزيادة دخله وليحيا وأسرته حياة كريمة.

جاء ذلك خلال استقباله له بالديوان العام في حضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وصلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم ومسؤولي إحدى الجمعيات.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بتوفير مكان مناسب لإقامة كشك للمواطن وتزويده بالبضائع وذلك لمساعدته وأسرته علي تحمل نفقات المعيشة ومواجهة أعباء الحياة.

كما كلف المحافظ تقديم مواد غذائية وأغطية لرفع المعاناة من على كاهل رب الأسرة في تحمل التزامات أسرته.

كما كلف المحافظ، عبد الحميد الطحاوي وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بتقديم مساعدة شهرية من مؤسسة التكافل للمواطن تصرف شهريا من مديرية التضامن الاجتماعي لحين استكمال إجراءات إصدار فيزا لصرف مساعدة كرامة من وزارة التضامن الإجتماعي، مشددا علي سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للصرف، حيث يأتي هذا تنفيذا لبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي للأسرة المصرية .

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه فور تلقي محافظ الشرقية شكوي من المواطن المذكور تفيد برغبته في الحصول علي مكواة بخار لتحسين عمله علي الفور تم بحث حالته بمعرفة فريق التدخل السريع بمديرية التضامن وتبين أنه رجل مسن يبلغ من العمر 65 عاما ومقيم بمركز ديرب نجم ويعمل مكوجي ويعول 3 أفراد بعد زواج باقي ابنائه ولا يقدر علي الانفاق علي أسرته، ليقرر المحافظ تلبية رغبه المواطن المذكور وتوفير مكواه بخار له واقامة كشك وصرف اعانه ماليه شهرية.

وقدم المواطن الشكر لمحافظ الشرقية على استجابته السريعة له وإهدائه مكواه بخار وإقامة كشك له بمدينة ديرب نجم وتزويده بالسلع والبضائع وكذلك لصرف إعانة مالية شهرية لمساعدته على تحمل نفقات المعيشة وتوفير كافة متطلبات أسرته.



محافظ الشرقية يهدي مكوجي ديرب نجم مكواة بالبخار



محافظ الشرقية يهدي مكوجي ديرب نجم مكواة بالبخار



محافظ الشرقية يهدي مكوجي ديرب نجم مكواة بالبخار