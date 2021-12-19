محافظ الدقهلية يفتتح توسعات حضانات الأطفال بمستشفى المطرية المركزى بـ4 ملايين جنيه

الدقهلية شريف الديب

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، التوسعات الجديدة لحضانات الأطفال بمستشفي المطرية المركزي والتي تضم عدد 10 حضانات أطفال، 10 مونتور، 4 أجهزة تنفس صناعي، 5 سباب، 2 كبسولة لعلاج الصفراء، بتكلفة 4 ملايين جنيه بمشاركة المجتمع المدني، ليصبح إجمالي عدد الحضانات 20 حضانة.

وتفقد المحافظ، قسم الغسيل الكلوي والتقي المرضي للاطمئنان علي مدي رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما التقي عددا من المواطنين واستمع إلي مطالبهم ومشاكلهم ووجه رئيس المدينة بسرعة دراستها وحلها.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة المطرية لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الخدمية للتأكد من تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

ومن جهة أخري تفقد "مختار" مدرسة التربية الفكرية لذوي القدرات الخاصة بالمطرية، وأكد دعمه الكامل لهم ووجه بتلبية كافة احتياجاتهم، وأشار المحافظ إليهم قائلاً: "أنتم طاقة نور وأمل لنا جميعاً نستمد قوتنا وعزيمتنا منكم، بل أنتم شركاء في هذا الوطن وكنز ثمين لهذا المجتمع.

وأكد " مختار " أن أولي اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي هم ذوي القدرات الخاصة والذين يعيشون أزهي عصورهم في عهده والذي وجه بتلبية كافة احتياجاتهم ويشاركهم كافة احتفالاتهم.

وثمن المحافظ، دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع المثل في المشاركة في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والتنموية.

حضر الزيارة الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والمهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربيه والتعليم، ومحمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين وتطوير المستشفيات ودعمها بكافة الأجهزة الطبية الحديثة والتأكد من تقديم الخدمة التعليمية لكافة ابنائنا ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.