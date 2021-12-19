اليوم السابع
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محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:10 ص
محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب ــ سيد الخلفاوى

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وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع درجه الاستعداد وانتشار المعدات، لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار، طبقا للخطة اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم ومراجعة أعمدة الإنارة وبالوعات الأمطار وإفادة عمليات المحافظة بأى أحداث هامة فى حينه.
 
كما وجه محافظ الجيزة، الحماية المدنية، المرور، والصحة، والإسعاف، والتضامن الاجتماعى، والتموين ، والشباب والرياضة، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحى، والغاز، برفع درجة الاستعداد .
 
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستتعرض لانخفاضات فى درجات الحرارة وتقلبات قوية خلال الـ48 ساعة القادمة، خاصة فى فترات الصباح والليل، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثير للأتربة وفرص سقوط الأمطار، ونصحت الهيئة المواطنين بالحذر من السير فى الطرق العامة المكشوفة خلال يومى الأحد والإثنين، كون الرؤية ستقل بسبب الرياح المثيرة للأتربة.
 
وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة، مع انخفاض فى درجات الحرارة، مع عدم سقوط أمطار خلال فترة النهار، ووجود فرص لتساقط الأمطار، خلال فترات الليل، مع انخفاض كبير فى درجات الحرارة وتشهد محافظة مطروح، حاليا، طقس بارد، وانخفاض درجات الحرارة لـ 14 مئوية، خلال فترة المساء، مع توقعات بانخفاضها لـ 11 مئوية خلال الساعات المقبلة وكانت مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالى، قد شهدت خلال الـ 3 أيام الماضية سقوطا للأمطار الخفيفة بشكل متقطع.
 

الجيزة

الطقس

الارصاد

شفط الامطار

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