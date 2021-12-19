محافظ الجيزة يوجه بدعم مركز الحساسية والصدر بإمبابة بفرق تطعيم إضافية

كتب سيد الخلفاوى

خلال جولة مفاجئة حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على متابعه إقبال المواطنين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومدي تسهيل إجراءات استقبال والتسجيل للمواطنين وذلك بالمركز القومي لأبحاث الحساسية والصدر بإمبابة بحي شمال الجيزة.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الشئون الصحية بدعم المركز بفرق اضافيه ل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا نظرا لما يشهده المركز من إقبال كبير من قبل المواطنين، وذلك لسرعه انجاز عمليه تسجيل وتلقي المواطنبن التطعيم في أسرع وقت زمني للتسهيل عليهم وتحقيق معدلات أعلى.

ووجه المحافظ رئيس حي شمال بدعم المركز بمقاعد اضافية والتنسيق الدوري مع مدير المركز لإزاله اي معوقات وتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين لضمان عدم تكرار وجود ازدحام أمام المستشفى.