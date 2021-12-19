اليوم السابع
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محافظ أسيوط: إزالة 14 حالة تعد على النيل بجزيرة الوسطى بالفتح

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:36 ص
محافظ أسيوط: إزالة 14 حالة تعد على النيل بجزيرة الوسطى بالفتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط -هيثم البدري

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري في إزالة التعديات على المجاري المائية والترع، لافتًا إلى إزالة 14 حالة تعد على أراض تابعة لحماية النيل بجزيرة الوسطى بمركز الفتح، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها لإزالة التعديات بكافة مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة. 
 
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح واصلت حملاتها لإزالة التعديات على المجاري المائية والنيل وتمكنت من إزالة 14 حالة تعد على أراض تابعة لحماية النيل بجزيرة الوسطى على مساحة 8810 متر مربع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 
 
وشارك في الحملة كل من عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح واللواء علاء جلال مساعد مدير أمن أسيوط وأسامة كامل نائب رئيس المركز ووليد جمال رئيس الوحدة المحلية لقرية الوسطى ومسئولي الازالات بالمركز ومسئولي حماية النيل وسط تأمين من مركز شرطة الفتح. 
 
وأشار اللواء عصام سعد إلى استمرار حملات الإزالة والتصدي الحاسم لكافة التعديات خاصة على المجاري المائية والترع والنيل وأراضي أملاك الدولة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لافتا إلى إنه لا تهاون في استرداد جميع أراضي الدولة وحق الشعب مشددًا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لكافة حالات التعدى الجديدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين معلنًا عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة. 

محافظ أسيوط

حملات الإزالة

التعديات على المجاري المائية

التعدي على النيل

جزيرة الوسطى

مركز الفتح

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