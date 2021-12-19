محافظة القليوبية تنفى تعطيل الدراسة بالمدارس غدا الإثنين: لم تصدر أية قرارات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لم يصدر حتي الآن أية قرارات بتعطيل الدراسة غدا الإثنين، وأنه في حال أي جديد سيتم الإعلان رسميا من خلال بيانات صحفية أو الصفحة الرسمية للمحافظة، وذلك ردا على نشر العديد من رواد مواقع التواصل أنباء بتعطيل الدراسة غدا الإثنين بمدارس المحافظة.

وكان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أعلن أنه نتيجة لتقرير وارد لغرفة عمليات الوزارة، ونظرا لحالة الطقس السيئ المتوقع نتيجة لتقارير الأرصاد الجوية، تم تعطيل الدراسة في 7 محافظات، مشيراً إلى أنه سيكون هناك طقس شديد البرودة والرياح المتوسطة، ورفع درجة الاستعداد بكافة المحافظات بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأضاف، أنه سيكون هناك ارتفاع في الأمواج من 3 لـ 4 أمطار في المحافظات الساحلية، والقاهرة ستشهد طقس شديد البرودة بدون أمطار، وفي الإسكندرية لا يوجد تجمعات مياه، واستمرار برفع درجة الاستعداد بكافة مدن المحافظة".

وقال: "محافظة مطروح، سيتم تعطيل الدراسة مع أمطار خفيفة على مدينة مطروح والنزيلة، وستشهد طقس شديد البرودة ورياح، وكفر الشيخ أيضاً هناك إجازة، وتوقفت الأمطار على مدينة بلطيم، وهناك استعدادات لأي حالة طوارئ بالمحافظات، وتم التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي".