اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة القليوبية تنفى تعطيل الدراسة بالمدارس غدا الإثنين: لم تصدر أية قرارات

الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:23 م
محافظة القليوبية تنفى تعطيل الدراسة بالمدارس غدا الإثنين: لم تصدر أية قرارات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لم يصدر حتي الآن أية قرارات بتعطيل الدراسة غدا الإثنين، وأنه في حال أي جديد سيتم الإعلان رسميا من خلال بيانات صحفية أو الصفحة الرسمية للمحافظة، وذلك ردا على نشر العديد من رواد مواقع التواصل أنباء بتعطيل الدراسة غدا الإثنين بمدارس المحافظة.

وكان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أعلن أنه نتيجة لتقرير وارد لغرفة عمليات الوزارة، ونظرا لحالة الطقس السيئ المتوقع نتيجة لتقارير الأرصاد الجوية، تم تعطيل الدراسة في 7 محافظات، مشيراً إلى أنه سيكون هناك طقس شديد البرودة والرياح المتوسطة، ورفع درجة الاستعداد بكافة المحافظات بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأضاف، أنه سيكون هناك ارتفاع في الأمواج من 3 لـ 4 أمطار في المحافظات الساحلية، والقاهرة ستشهد طقس شديد البرودة بدون أمطار، وفي الإسكندرية لا يوجد تجمعات مياه، واستمرار برفع درجة الاستعداد بكافة مدن المحافظة".

وقال: "محافظة مطروح، سيتم تعطيل الدراسة مع أمطار خفيفة على مدينة مطروح والنزيلة، وستشهد طقس شديد البرودة ورياح، وكفر الشيخ أيضاً هناك إجازة، وتوقفت الأمطار على مدينة بلطيم، وهناك استعدادات لأي حالة طوارئ بالمحافظات، وتم التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي".

222

اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

تعطيل الدراسة

مدارس القليوبية

محافظ القليوبية

استمرار الدراسة بالقليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.. صور

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:24 ص

نائب محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:25 م

محافظ القليوبية يشن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والأكشاك المخالفة بالخصوص

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:58 م

محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس الصحة الإقليمى.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 03:30 م

نائب محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الجذام ويحيل مسئولين للتحقيق لتدنى الخدمة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:42 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة