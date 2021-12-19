اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 02:57 م
أكرم القصاص
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مجلس مدينة الغردقة ينفذ حملة إزالة لـ 26 حالة تعدى تعوق تطوير بالأحياء

الأحد، 19 ديسمبر 2021 02:21 م
مجلس مدينة الغردقة ينفذ حملة إزالة لـ 26 حالة تعدى تعوق تطوير بالأحياء حملات إزالة بمنطقة الأحياء بالغردقة
البحر الأحمر- عماد عرفة

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نفذت لجنه الإزالات بمجلس مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حملة إزالة لـ 26 حاله ازاله فوريه عباره عن أسوار وبلكونات وارصفه وسلالم على مساحه 550 متر تعوق تطوير شارع بنك الدم بلوكات الأحياء فاطمه الزهراء.

من جانب اخر تابع اللواء ايهاب رأفت أعمال رفع كفاءة الشارع خلف الجو باص وأعمال التطوير ورفع كفاءة موقف البيجو بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة مشروعات التطوير.

كما تابع رئيس المدينة أعمال رفع كفاءة الشارع خلف الجو باص استعدادا لرصفه واخر ما استجدت إليه اعمال رفع كفاءة وتطوير موقف البيجو.

من جانب آخر شن حي شمال الغردقة برئاسة محمد الغريب و بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة إشغالات مكبرة لرفع إشغالات المتعدين على حرم الطريق بمنطقة خلف جامع الدهار، حيث تم التشديد على تكثيف الحملات بصفة دورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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