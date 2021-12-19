مباحث التموين تواصل حملات ضبط المتهمين بالغش التجاري في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت إدارة مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة شن الحملات لضبط حائزي المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتجار السلع مجهولة مصدر.

واستهدفت الحملة عددا من المحلات التجارية، وثلاجات حفظ اللحوم، والأسواق، مما أسفر عن ضبط وتحرير 47 قضية غش تجاري، وضبط لحوم مجهولة المصدر، وإ‘نتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإدارة منشآت بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.