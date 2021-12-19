اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:21 ص
أكرم القصاص
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ليبيا: لم يتم تسجيل أى إصابات بالمتحور الجديد أوميكرون

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:00 ص
ليبيا: لم يتم تسجيل أى إصابات بالمتحور الجديد أوميكرون اوميكرون
ا ش ا

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أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي عبد الباسط اسميو، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بالمتحور الجديد (أوميكرون) في البلاد، مشيرا إلى أن الإقبال على التطعيم متوسط وبنفس الوتيرة خلال الفترة الماضية.
وقال اسميو - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الليبية السبت - إن المركز ينتظر وصول شحنة من اللقاح الأمريكي (فايزر) تقدر بنحو مليون جرعة خلال أيام، وفق الوعود، موضحا أن مراكز التطعيم تواصل تقديم التطعيمات باللقاح الصيني (سينوفارم)، واللقاح الأمريكي (فايزر) المخصص للنساء الحوامل.
 

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